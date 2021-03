Celstraf voor ’veteranenschennis’ in Rusland

Door wijzigingen in het wetsartikel ’Rehabilitatie van het nazisme’ kunnen leugens over veteranen van de Grote Vaderlandse Oorlog - zo wordt de Tweede Wereldoorlog in Rusland genoemd - nu met drie jaar opsluiting bestraft worden. Als dergelijke ’leugens’ via media of het internet verspreid worden, kan deze straf zelfs oplopen tot vijf jaar.

Voorheen waren uitingen die de Russische oorlogstrots raken, enkel overtredingen waardoor de lasteraars er met een geldboete vanaf kwamen. Nu is er sprake van een misdrijf.

Propagandaspotjes

De wetswijziging volgt kort op een rechtszaak tegen oppositieleider Aleksej Navalny. In een twitterbericht bekritiseerde hij de propagandaspotjes die afgelopen lente werden gemaakt voor de volksraadpleging van president Vladimir Poetin. Daarmee vroeg het staatshoofd zijn volk toestemming om in 2024 voor een derde keer op rij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, iets wat de grondwet niet toestond. Een van de vele notabelen die in deze filmpjes werden opgevoerd, was een man van 94 jaar oud met rijkelijk gedecoreerde borst: een veteraan uit de Grote Vaderlandse Oorlog.

Navalny noemde de deelnemers aan de spotjes „corrupte kruipers”, „verraders” en „gewetenloze lui”, woorden die dus ook de oorlogsveteraan zouden treffen. Daarvoor kreeg hij een boete van omgerekend €9,500. Naar de nieuwe wetten zou dit een gevangenisstraf van vijf jaar kunnen zijn.