Schepen in problemen door harde wind

Op het Gooimeer was bij Almere een zeiljacht met twee Duitsers aan boord van het anker geslagen en tegen de basaltblokken van de dijk aangekomen. De redders trokken het jacht los, maar doordat de motor van het schip oververhit was geraakt door het ondiepe water waar het in terecht was gekomen, kon het niet meer op eigen kracht verder. Het jacht is naar de haven van Huizen gesleept.

