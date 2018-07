Trump serveert schatrijke gebroeders Koch af

Trump serveert de miljardairs af als „globalisten die in Republikeinse kringen inmiddels een totale grap zijn geworden.” Het politieke donornetwerk van de gebroeders Koch is een televisiecampage begonnen tegen het beleid van Trump. Tijdens een bijeenkomst van het netwerk in Colorado zei Charles Koch te vrezen dat Trumps handelspolitiek een recessie veroorzaakt.

„Hun netwerk is sterk overgewaardeerd’, smaalt Trump, met de claim dat hij telkens weer zijn gelijk bewijst. „Ze zijn tegen sterke grenzen en effectieve handel. Ze zijn dol op mijn belastingverlagingen, afschaffing van regels, rechterlijke keuzes en meer. Ik heb hen rijker gemaakt.”

Bekijk ook: Miljardair ruziet met Trump over tarieven