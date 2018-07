’Het stikt hier van wietplantages, maar dit draait om sterker spul’

Hulpdiensten bij een flat aan de Daphnestraat in Arnhem na de explosie en de brand, die aan twee mensen het leven kostte. Ⓒ ANP

Arnhem - De explosie in een flatwoning aan de Daphnestraat in Arnhem, die twee mannen het leven heeft gekost, is volgens omwonenden ontstaan in een drugslab in het appartement. „Er reden hier vooral ’s nachts auto’s af en aan. Ik heb laatst nog een politieauto zien posten om de woning in de gaten te houden. Er woonde niemand, ze waren er alleen met de productie van zware drugs bezig”, zegt een overbuurman.