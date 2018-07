Gevluchte verkrachter gepakt

Toen de politie hem aanhield, was hij in gezelschap van zijn vriendin: een vrouw die hij jaren ervoor in de gevangenis had leren kennen, waar zij als ’sociaal opvoeder’ werkte op vrijwillige basis.

Vals paspoort

Duizenden kilometers was het tweetal al weg van de cel van Fernández in de El Dueso gevangenis in Santoña – en ruim twee weken onderweg – toen het stel werd aangehouden in Senegal. De twee probeerden de grens met Gambia over te steken, met een vals paspoort voor Fernández. Maar de Senegalese politie herkende in hem de gevluchte moordenaar en verkrachter. Er werden vingerafdrukken genomen, die de vermoedens bevestigden.

Fernández zat al zeventien jaar in de El Dueso gevangenis in Santoña, waar hij nog acht jaar straf uit moest zitten. Hij werd in 2002 veroordeeld wegens de verkrachting van twee vrouwen en de brute moord op één van hen.

Hij zou in 2026 vrijkomen. De rechters omschreven hem als een ’gevaarlijke crimineel met anti-sociale, agressieve/sadistische trekjes’ – kenmerkend voor een psychopaat.

Modelgevangene

Tijdens de zeventien jaar die hij in de cel zat, toonde Fernández zich een modelgevangene. Hij voltooide bijna alle re-integratieprogramma’s en cursussen, waaronder ’therapie voor zedendelinquenten’, moordpreventiecursussen, een impulsbeheersingscursus en het programma ’leven zonder geweld’ .”

Na 2012 mocht hij regelmatig met verlof. Hij wandelde veertig keer de gevangenis uit en kwam altijd terug – tot de dag van 22 juli. Omdat hij zijn cel op 15 juli vrijwel had leeggehaald voor een week verlof, vermoedden de gevangenismedewerkers meteen dat hij gevlucht was – ook al omdat zijn vriendin óók op hetzelfde tijdstip was verdwenen.

Arrestatiebevel

De politie startte een zoekoperatie: Fernández foto werd veelvuldig gedeeld op social media. Ook werd een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uitgevaardigd.

„Door de goede internationale samenwerking hebben we Fernández in recordtempo op kunnen pakken. Dit was een paar jaar geleden niet mogelijk geweest, zei de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska. Hij voegde eraan toe dat hij „de samenwerking met de Afrikaanse landen nog verder wil versterken.

