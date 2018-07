Vrouwen en kinderen op fiets geschept door busje

Vooral de twee volwassen fietssters zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de verwondingen van de kinderen meevallen. Een traumahelikopter en vier ambulances kwamen ter plaatse. Volgens een wijkagent zijn de kinderen in de buurt opgevangen.

Zo’n vijftig meter vanaf de bebouwde kom, op het Heikantsepad, ging het rond 13.50 uur mis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Ook is er weinig bekend over de chauffeur van het busje. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

De weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer.