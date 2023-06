Politieoptreden speelde rol bij overlijden gearresteerde man Rotterdam

Agenten kregen die avond rond 23.15 uur de melding dat een man in verwarde toestand op een voertuig gesprongen zou zijn. Na een korte achtervolging is het stroomstootwapen ingezet. „De man ging daarna in verzet, waarna agenten fysiek geweld hebben toegepast om hem onder controle te krijgen”, zegt de politie. Hij raakte onwel en is gereanimeerd, maar de 32-jarige overleed in het ziekenhuis.

Politiechef Fred Westerbeke: „Ik wens de familie veel sterkte met het grote verlies van hun zoon en broer. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Dat maakt het voor de familie extra zwaar en moeilijk”, zegt Westerbeke. Hij benadrukt dat er zorgvuldig onderzoek gedaan moet worden. Dat wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van het OM, dat donderdag met de eerste bevindingen kwam.

„Het OM kan zich voorstellen dat dit veel vragen en emoties oproept. Op dit moment kan het OM geen verdere inhoudelijke mededelingen doen, want het onderzoek is nog in volle gang.”

In 2022 waren er meer incidenten waarbij agenten geweld toepasten, in totaal ging het om 33.584 keer tijdens 20.667 incidenten. Dit is vorige maand bekendgemaakt. In totaal is vorig jaar 4414 keer een stroomstootwapen gebruikt.