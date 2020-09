Poetin geeft Wit-Rusland lening van 1,5 miljard dollar

Poetin zei verder dat het Wit-Russische volk de huidige crisis moet oplossen zonder buitenlandse inmenging. „We willen dat de Wit-Russen zelf, zonder aansporing en druk van buitenaf, deze situatie op een rustige manier en door middel van dialoog oplossen en een gemeenschappelijke oplossing vinden”, zei Poetin.

Sinds de omstreden verkiezingen zijn duizenden mensen gearresteerd en bijna alle oppositieleiders gevangengezet, het land uitgezet of gedwongen in ballingschap gegaan. De politie zei dat ze zondag 774 mensen had opgepakt.

Een voorstel van Loekasjenko om grondwetshervormingen door te voeren, vindt Poetin „logisch en actueel”, zei hij in commentaren op de televisie. Zo’n hervorming zou vervroegde verkiezingen mogelijk moeten maken. De oppositie had het plan eerder afgedaan als een stunt om de macht te behouden na de presidentsverkiezingen van 9 augustus.

De Wit-Russische leider vertelde Poetin dat de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland laten zien dat Minsk dicht bij Rusland moet blijven. Loekasjenko dankte Poetin voor diens hulp na de verkiezingen.

Ondanks agressieve acties van zijn veiligheidstroepen is Loekasjenko er niet in geslaagd de straten terug te winnen van demonstranten, die hem zondag nog beschimpten met teksten als „Je bent een rat!”

Loekasjenko noemt de demonstraties een westers complot en heeft zijn lot in handen van Moskou gelegd door om economische steun en militaire hulp te vragen.

Poetin verzekerde hem dat Rusland de grootste investeerder blijft in Wit-Rusland. Hij spoorde Loekasjenko aan meer inspanningen te doen om de handel tussen beide landen te verbeteren.

Beide leiders spraken ook af de samenwerking op het gebied van defensie voort te zetten.