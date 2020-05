België: mondkapje op bij winkelen

In tegenstelling tot in Nederland werden in België alle niet-essentiële winkels aan het begin van de coronacrisis gesloten. Heropening zal met de handrem erop zijn, zo werd benadrukt. Per tien vierkante meter mag een bezoeker worden toegelaten, terwijl een klant maximaal 30 minuten binnen mag blijven. „Geen fun shoppen maar run shoppen”, vatte de Vlaamse minister-president Jambon samen.

Mondkapjes zijn weliswaar niet verplicht, maar het dragen er van wordt wel zeer sterk aangeraden. In het openbaar vervoer is mond- en neusbedekking sinds afgelopen maandag verplicht en dat blijft voorlopig zo.

Sociale omgang

Wilmès kondigde ook versoepeling aan van de regels voor de sociale omgang, iets waar de Belgen naar snakken na twee maanden lockdown. Vanaf zondag - Moederdag - is het toegestaan om thuis vier mensen te ontvangen, bij voorkeur buiten en met inachtneming van gepaste afstand. Het moeten wel telkens dezelfde mensen zijn, die worden ontvangen. Wilmès erkende dat controle onmogelijk, is maar deed een beroep op de burgerzin van de Belgen.

„Dit is echt het maximaal haalbare en het is al een beetje met een bang hartje”, aldus de Vlaamse viroloog Van Ranst over de versoepeling van de omgangsregels.

Sportwedstrijden blijven verboden tot en met 31 juli. Een besluit over heropening van de horeca is op z’n vroegst voorzien op 8 juni.

Twee weken geleden kreeg premier Wilmès in eigen land nog bakken kritiek over zich uitgestort na een moeizame persconferentie. Na lang soebatten met haar Veiligheidsraad kwam er pas op vrijdagavond om 10 uur een presentatie van de plannen, die bovendien van warrigheid aan elkaar hing en daardoor zorgde voor veel vragen. Wilmès beloofde beterschap en begon woensdagmiddag stipt om half drie met een ditmaal helder en beknopter verhaal. „Ik verzeker u dat ik ditmaal geen powerpointpresentatie zal geven” grapte ze.