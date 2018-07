Naomi in elkaar geslagen bij poging jongen te redden

Het incident vond plaats rond 22.30 uur. Naomi Leijder liep samen met haar moeder en twee vriendinnen in de stationshal bij station Bijlmer Arena. De vrouwen waren op de terugweg van een dag op Kwaku, een multicultureel festival in Amsterdam Zuid-Oost. Naomi: „Op het stationsplein zagen wij al een aantal mensen rennen, wij waren in de veronderstelling dat zij renden om de metro te halen.”

Poging jongen te beschermen van groep

De groep bleek echter achter de jongen aan te rennen. De vrouwen zagen hoe hij in paniek op hen afgerend kwam, met de groep achter zich aan: „Wij probeerden hem af te schermen van de groep met hulp van heel veel andere vrouwen die ook op het station waren”, schrijft Naomi op Facebook. Haar moeder vult telefonisch aan: „Je weet op zo’n moment niet wat het verhaal erachter is, maar als er een jongen achterna gezeten wordt door dertig anderen, en je bedenkt dat het een kind van jezelf had kunnen zijn, dan neem je hem in bescherming.”

Een van de jongeren uit de grote groep wilde Naomi met zijn mobiele telefoon filmen, maar de vrouw zei hem dat niet te doen. De jongen besloot vervolgens met de mobiele telefoon op het hoofd van Naomi in te slaan. „Ik voelde een straal over mijn gezicht lopen en probeerde deze weg te vegen met mijn hand, het hielp niet: het bloed bleef maar doorstromen.”

De Amsterdamse is naar de Burger King gestrompeld, waar ze hulp kreeg. Inmiddels waren ook hulpdiensten zoals politie, handhaving en ambulance ter plaatse.

Zwangere vrouw bespuugd

Eén van de vrouwen waar Naomi mee op stap was, is zwanger en werd bij het incident volgens Naomi in haar gezicht gespuugd. Ook werd de zwangere vrouw uitgescholden nadat ze riep dat ze met rust gelaten moest worden. Met haar gaat het naar omstandigheden goed.

In gesprek met De Telegraaf zeggen Naomi en haar moeder dat het vermoedelijk gaat om jonge jongens: „Het waren in ieder geval zeker geen volwassenen.” Over de mogelijke afkomst van de groep agressieve jongeren willen de vrouwen niets kwijt: „Dat soort speculaties voegt niets toe.”

Nadat Naomi op Facebook haar verhaal heeft gedeeld, is ze in contact gekomen met een vrouw die zegt dat ze de jonge jongen mee naar de trein heeft genomen. Het zou gaan om een jongen van 15 jaar oud. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Wat de reden is dat de jongen achterna werd gezeten, is Naomi en haar moeder nog altijd een raadsel.

Naomi roept via haar bericht op Facebook op geen vechtpartijen te filmen, maar het slachtoffer te helpen.

Tips? Mail naar redactie-i@telegraaf.nl