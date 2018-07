Grote brand in natuurgebied Reindersmeer

Ⓒ SK-Media

WELL - In natuurgebied Reindersmeer bij het Limburgse Well woedt dinsdagmiddag een grote brand. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Onder meer vanuit Mook, Horst aan de Maas, Helden en Venlo zijn blusploegen ter plaatse, meldt de regionale omroep L1.