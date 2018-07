Turkse rechter laat dominee Brunson niet vrij

De dominee, die al meer dan 20 jaar in Turkije woont en leider is van een kleine protestantse kerkgemeente in Izmir, mocht vorige week de gevangenis waar hij al meer dan anderhalf jaar vastzat verlaten maar werd onder huisarrest geplaatst.

Brunson wordt onder meer beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Zijn advocaat liet weten dat hij niet op de hoogte is gebracht van het gerechtelijk besluit van dinsdag. De Verenigde Staten dreigden met maatregelen als Ankara de onschuldige christelijke geestelijke niet snel zou laten gaan.