Vier familieleden omgekomen bij verkeersongeluk

Het ongeluk veroorzaakte rond 11.15 uur een grote ravage. In eerste instantie was sprake van twee doden en twee gewonden, maar het Openbaar Ministerie liet later weten dat het dodental was opgelopen. Meerdere betrokkenen raakten in shock. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs.

Adegem ligt ten oosten van Brugge, iets onder Zeeuw-Vlaanderen. Het verkeer ondervindt veel overlast van het ongeluk. Automobilisten is gevraagd om te rijden.