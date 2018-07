Eis 5 jaar voor verwaarlozing campingjongen

Een Nederlands gezin trof op camping De Twee Bruggen in Miste (Achterhoek), vlakbij Winterswijk, het sterk vermagerde jongetje aan in hun voortent. Ⓒ Robert Hoetink

ZUTPHEN - Tegen de ouders die worden verdacht van ernstige verwaarlozing en mishandeling van hun destijds achtjarige zoon, is dinsdag in de rechtbank in Zutphen een celstraf van vijf jaar geëist. De jongen vertelde dat zijn ouders (beiden 35 jaar) hem geregeld hadden vastgebonden, in een kist lieten slapen en heel weinig te eten gaven.