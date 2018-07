Baby overleden in kinderopvang Zwolle

Ambulancebroeders probeerden nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. „Tot ons grote verdriet is een jongetje van vier maanden in zijn slaap overleden”, bevestigt Wim Bosch van kinderopvang Doomijn. „Volgens het ziekenhuis is er zeer zorgvuldig gehandeld, maar helaas kon reanimatie niet meer helpen.”

Tijdens het middaguur sloeg de paniek toe bij het personeel van Doomijn. Politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Een van de begeleidsters is ook afgevoerd per ambulance. „Het heeft haar zo aangegrepen dat ze kort voor observatie naar het ziekenhuis is gegaan”, aldus Bosch.