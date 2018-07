Waar studente werd verkracht, horen zij wekelijks ’Psst, schatje’

„Ik ben je ’psst schatje’ of je ’psst hoer’ niet”, zo staat er op een ander bord. En: ik ben een mens, geen stuk vlees. Het omgaan met intimidatie op straat in de Rotterdamse wijk De Esch is niet gemakkelijk, vertellen de vrouwen, die na de verkrachting een statement willen maken. Liza, Ellemijn en Annelinde hebben wekelijks te maken met seksuele intimidatie, zeggen ze. Twee van hen wonen in De Esch. ,,Het is op een steenworp afstand van mijn huis gebeurt. Bijna elke week word ik wel nageroepen. Het is een probleem dat heerst en dat moet worden aangepakt. Het is zo gemakkelijk iets naar dames te roepen zonder dat er nagedacht wordt over de gevolgen. Men moet beseffen dat het heel oncomfortabel is voor vrouwen”, vertelt Annelinde.

Zo’n vijfhonderd mensen liepen dinsdagavond mee in de indrukwekkende stille tocht door Rotterdam om het slachtoffer van een brute verkrachting een hart onder de riem te steken. Met de tocht door de stad willen de vriendinnen die de tocht organiseerden niet alleen het slachtoffer, maar ook andere vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld of intimidatie tot steun zijn. ,,Het moet ophouden. Genoeg is genoeg”, zegt een van de organisatoren Manisha Richardson.

Ontroering

Via de wijkagent hebben de vrouwen contact gehad met de Indonesische uitwisselingsstudente die vorige week zaterdag werd verkracht bij haar woning in de wijk De Esch. ,,Wij mochten het doen uit haar naam. Het gaat iets beter met haar, hoewel ze nog steeds in het ziekenhuis ligt. Ze kan af en toe zelfs lachen. Ze vindt het fijn dat we dit doen”, aldus Richardson.

De massale opkomst ontroerde de vriendinnen. ,,Dit is zo emotioneel. Het is ongelooflijk dat er zoveel mensen zijn gekomen.” Ook de buurvrouw van het slachtoffer was er. Nog steeds heeft ze nachtmerries van het gruwelijke gebeuren dat voor haar deur plaatsvond. ,,Ik ben er nog steeds van slag van. Ik heb zelf niets gehoord omdat ik aan de achterkant slaap. Maar dit had ook een van mijn twee dochters kunnen overkomen. Het is verschrikkelijk, niet normaal. Ik wil op deze manier toch iets voor mijn buurvrouw betekenen”, zegt Saba Abebe.

Ook raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam liep mee. ,,Het is een heel belangrijk signaal dat wij het als stad zat zijn. Wij als Leefbaar Rotterdam hebben niets voor niets een verbod op straatintimidatie ingevoerd.”

De tocht eindigde in een park in De Esch. Daar werd de stille tocht met een minuut stilte afgesloten waarna er massaal werd gescandeerd ‘Genoeg is genoeg’ en er hard werd geapplaudisseerd. Ook de politie kreeg nog een luid applaus omdat zij zo snel de 18-jarige verdachte van de verkrachting hebben weten op te pakken.

De organisatoren wilden niet alleen voor het slachtoffer, een Indonesische uitwisselingsstudente, maar ook voor alle slachtoffers van verkrachtingen een tocht organiseren.

