Mars vanavond te zien met blote oog

De afstand is 57,6 miljoen kilometer, niet echt ’dichtbij’ dus. Maar dat is relatief; de afstand kan namelijk maximaal 401 miljoen kilometer bedragen. In 2003 stond de planeet met 55,7 kilometer nog iets dichterbij, maar dat gaan wij de komende tweehonderd jaar niet weer meemaken.

Het is net als vrijdag hopen op weinig wolken. Bij een heldere hemel kunnen we Mars vanaf circa 22.45 uur bewonderen; de planeet oogt dan zo’n 73 procent groter dan normaal. Ook na middernacht zou Mars nog goed te zien zijn, met name rond 01.30 uur. De grootste kans op goed zicht heb je op een open plek; in de stad is het zicht door de verlichting beperkt.

Mars blijft trouwens ook de komende weken redelijk goed zichtbaar. De planeet, een stip aan de hemel, is heel helder en te herkennen aan de oranjerode kleur.

De volgende keer dat Mars relatief dicht bij de aarde zal staan, is in oktober 2020. Dan is de planeet 62,1 miljoen kilometer van ons verwijderd.

Is het bewolkt of kun je Mars zelf niet bekijken? NASA komt met een livestream vanuit Los Angeles.

Bekijk ook: Vloeibaar water op Mars gevonden