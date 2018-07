Hoe overleeft de achterbank Zwarte Zaterdag?

Aga en Jan Wasch zijn met zoon Christiaan en dochter Adrianna onderweg naar de Franse kust. De achterbank is volgestouwd met boekjes, spelletjes, tablets en Donald Duck-pockets. „Zolang ze snoep krijgen en op de tablet mogen gaat het goed”, grapt Jan.

Airco op volle stand, genoeg lolly’s, appels en snoetenpoetsers in het dashboardkastje en een repertoire van K3-liedjes en ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet-spelletjes in de aanslag. Voor het geval dat de batterij van de iPad leeg is, welteverstaan. Voor veel gezinnen die aankomend weekend aansluiten in de files op de Route du Soleil, is dit waarschijnlijk één van de overlevingsstrategieën. Tien tips van kinderpsycholoog Tischa Neve van pedagogisch adviesbureau Groot&Klein.