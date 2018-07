Nederlandse Linda (47) en zoontje (6) dood gevonden in appartement New York

Volgens de New York Post zijn moeder en zoon doodgeschoten door de vader van het jongetje, James Shields (39). Hij schoot ook zijn huidige vrouw dood, om zich vervolgens van zijn eigen leven te beroven.

De familie van Linda Olthof is in diepe rouw gedompeld. „Ze had er al een raar voorgevoel over”, vertelt haar zwager tegen De Telegraaf (zie link onder).

De politie heeft bevestigd dat er naast de lichamen een pistool is gevonden. Volgens de officiële lezingen wordt het incident onderzocht, maar Amerikaanse media hebben van politiebronnen vernomen dat het om een driedubbele moord gaat, gevolgd door zelfmoord.

Vader

Linda Olthof leefde met haar zoontje in Nederland, maar was in de VS zodat de vader zijn zoon kon zien, zo schreef de New York Post aanvankelijk. De zwager bevestigt dat. Olthof was in het gezelschap van een goede vriend.

Shields zou na zijn gruweldaad een briefje hebben achtergelaten met de strekking dat zijn leven ’perfect was, maar nu geruïneerd’.

Eerder zou hij via internet geld hebben willen inzamelen via GoFundMe. Onder de titel ’Child Kidnapping’ vertelde hij hoe de vechtscheiding hem wanhopig maakte en ’van rechtszaal tot rechtszaal’ sleepte.

Familie krijgt hulp

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de familie van de vrouw op de hoogte gebracht van het drama. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand van het ministerie in Den Haag en van het consulaat in New York.

Amerikaanse media berichten massaal over het incident: