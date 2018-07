Nederlandse moeder en zoontje dood gevonden in appartement New York

Het gaat om een 47-jarige vrouw, en haar 6-jarige zoon, zo bevestigt het Ministerie. Volgens de New York Post zijn ze allebei door de vader, James Shields (39), doodgeschoten. Shields schoot ook zijn huidige vrouw dood, om zich vervolgens van zijn eigen leven te beroven.

De vrouw en het jongetje leven in Nederland, maar waren in de VS zodat de vader zijn zoontje twee maanden kon zien, zo schrijft de krant. Shields zou een briefje hebben achtergelaten met de strekking dat zijn leven ’perfect was, maar nu geruïneerd’.

De schietpartij zou maandagavond hebben plaatsgevonden. Dat zouden de autoriteiten hebben bevestigd aan de krant. Het ministerie heeft de lezing nog niet bevestigd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de familie van de vrouw op de hoogte gebracht van het drama. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand van het ministerie in Den Haag en van het consulaat in New York.