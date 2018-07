Luguber: vrouw vindt bebloed meisjesondergoed langs A28

Het gaat om een setje blauw met roze ondergoed en sokjes, ’weggemoffeld’ langs het talud, met „veel bloedvlekken in het onderbroekje.” Ze vond de kleding toen ze met haar kinderen vanaf een viaduct keek naar de vrachtwagens die terugkwamen van Truckstars. Omdat ze een telefoontje kreeg, liep ze even uit de drukte en toen ze daar even stond te bellen, viel haar oog op de bevlekte kleertjes in maat 110/116.

Ze denkt dat het setje is gedragen door een meisje van een jaar of vijf, zes.

„Ik heb het laten ophalen door de politie, zij hebben de struiken nog doorzocht maar verder niks gevonden.” Karin laat dan ook weten dat de politie geen misdrijf vermoedt, maar wel geïnteresseerd is in extra informatie. Tot die tijd gebruikt Karin sociale media in de hoop iemand te kunnen waarschuwen, mocht er toch iets vervelends met een kind zijn gebeurd.

’Geen onschuldige vlekken!’

„Mama’s, alsjeblieft! Is jouw kleine meid vandaag een ritje wezen maken met wie dan ook en zijn teruggekomen met een smoes over missend ondergoed. Zaag diegene er helemaal over door!”, schrijft ze. „Dit waren namelijk geen vlekken die je oploopt als je met je piepie op het klimrek valt. Gedraagt je kind zich anders? Check het morgen op verwondingen op die plek! De vlekken waren rood, dus duidt op dat het daar recent neergegooid is. Rug en buik van het hemdje zaten ook moddervlekken op.”

Foto’s van het bebloede setje zet ze liever niet op Facebook. Wel laat ze weten dat het er waarschijnlijk nog niet zo lang lag, omdat het bloed nog erg rood was.

’Hoop op andere verklaring’

Karin hoopt dat „er een andere verklaring is dan wat ik vermoed”, vertelt ze aan RTV Oost. Een van de minst heftige foto’s wil ze uiteindelijk wel delen.

Ze beschrijft de kleding als volgt: ’Hemdje wit met roze bies, in roze grote letters het woord ’Barbie’ erop met allemaal hartjes eronder. Broekje ook wit met roze bies. Setje leek vrij nieuw - was niet verwassen in elk geval. Sokjes donkerblauw met knalroze hak, teen en anti-uitglij nopjes. Het had heel veel roze zeilbootjes erop, bestaand uit dunne lijntjes, meer silhouetjes dus.’

’Niet pluis’

„Dit is niet pluis”, huivert Karin. Ze hoopt dat ouders die de kleding herkennen zich extra achter de oren krabben. „Denk na of er iets vreemds is gebeurd dit weekend. Wees scherp op afwijkend gedrag van je dochter, check op verwondingen. Zorg dat ze niet met zo’n geheim opgezadeld raakt”, vertelt ze aan RTV Oost. „Ik wil voorkomen dit een stil verdriet wordt. Dat een klein meisje, dat zichzelf niet kan beschermen, iets vreselijks is overkomen en dat haar hele leven met zich mee blijft dragen.”