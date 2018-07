Hulphond Bikkel en Nina Ⓒ STOFFELS, ANKO

Nieuw-Vennep - Ze had zich voorbereid op het eerste etentje met het gezin sinds heel lange tijd. Maar een bezoek aan een sushi-tent in Nieuw-Vennep liep voor Linda Ehrisman en dochter Nina uit op een zware teleurstelling: autisme-geleidehond Bikkel werd geweigerd, en dat is in strijd met de mensenrechten.