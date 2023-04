Urn uit middeleeuwen gevonden bij graafwerkzaamheden Amerongen

Naast de urn lag een pot met nog onbekende inhoud. Wat hierin zit, wordt de komende tijd onderzocht, zegt de gemeente.

De urn is in februari dit jaar gevonden door een inwoonster van Amerongen. Aan de vorm en baksel van de pot is af te leiden dat die in de vroege middeleeuwen in gebruik is geweest. De oude pot die ernaast lag is even later door onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevonden. Deze pot had hetzelfde type aardewerk als de urn.