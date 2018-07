’Ze had al raar voorgevoel’

Politieagenten bij het appartement waar Linda Olthof (inzet) dood werd gevonden. Ⓒ AP / Facebook

DEVENTER - De Nederlandse moeder die samen met haar 6-jarige zoontje is doodgeschoten in New York, is de 47-jarige actrice en kunstenares Linda Olthof, die onder meer een rol had in GTST. Dat bevestigt een zwaar aangeslagen zwager aan De Telegraaf. „Toen ze niet terugkwam, gingen alle alarmbellen af.”