Journalisten vermoord die film maakten over ’geheime leger Poetin’

Wagner Group is een Russische paramilitaire eenheid die zou worden gerund door Evgeny Prigozhin, een oligarch die sterkte banden heeft met Vladimir Poetin. De club zou actief zijn geweest in Oekraïne en Syrië. Wagner wordt beschreven als een geheimzinnige groep met gespecialiseerde militairen die in het duister opereren, vergelijkbaar met het Amerikaanse Academi, voorheen Blackwater.

De journalisten die zijn gedood, zijn Orkhan Dzhemal, Kiril Radchenko en filmbaas Alexander Rastorguev.

„Dit waren moedige mannen, die niet alleen informatie wilden verzamelen, maar het wilde ’voelen’ in hun handen”, reageert Mikhail Khodorkovsky, met zijn Khodorkovsky Center‏ de financier van de film, op de dood van de journalisten. „Rust in vrede. Ik zal me inspannen de daders te vinden.”

Hinderlaag

De auto waarin ze zaten, reed in zijn regio – ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bangui – in een hinderlaag. De chauffeur, die de aanslag overleefde, verklaarde dat gewapende mannen plotseling uit de bosjes sprongen en het vuur openden. Zijn passagiers waren op slag dood.

De woordvoerder van de president van CAR bevestigde de vondst van de lijken van drie mensen met een Europees uiterlijk, maar kende hun nationaliteit of beroep niet.