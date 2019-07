Rotterdamse vrouw met baby mag Turkse cel uit

De vrouw zit vast omdat ze wordt verdacht van ’deelname aan een terroristische organisatie’. Ze was vrijwilliger bij een Koerdische stichting in Nederland die onder meer danslessen verzorgt, maar die volgens Turkije gelinkt is aan de Koerdische PKK.

„Als er geen belastend materiaal op de telefoon wordt gevonden, dan denkt haar Turkse advocaat dat ze vrijkomt”, zegt Hans Langenberg, de Nederlandse advocaat van de Rotterdamse.

Ambassade

Langenberg was net als meerdere familieleden van de vrouw naar Istanbul gereisd om haar bij te staan. „Haar familie blijft voorlopig bij haar en haar baby in Istanbul.” De vrouw en haar baby maken het goed volgens Langenberg. „Ze hield een emotioneel betoog tijdens de zitting en was enorm opgelucht toen ze hoorde dat ze vrij mocht komen. Net als haar familie en het ambassadepersoneel.” Nederland heeft vermoedelijk achter de schermen ’stille diplomatie’ gevoerd om de vrouw vrij te krijgen.