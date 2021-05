Man (55) aangehouden voor steekincident Vondelpark

De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd afgelopen zondagmiddag gearresteerd in het Vondelpark. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet langer vast blijven zitten.

Zaterdagavond zagen medewerkers van Handhaving tijdens hun surveillance een man lopen met bebloede kleding. Hij bleek zware verwondingen te hebben in zijn hals en werd vervoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer ligt op dit moment nog in het ziekenhuis en is moeilijk aanspreekbaar.

De politie vraagt getuigen zich te melden.