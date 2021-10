Dode bij steekpartij in woning Delft

Premium Binnenland

Delftse wijk in angst: zonnepanelen op dak vliegen in brand

Bewoners van de nieuwe wijk ’Schoemaker Plantage’ in Delft zijn in rep en roer nu in de zonnepanelen van hun duurzame woningen diverse keren brand is uitgebroken. Nadat het op een van de adressen vrijdag opnieuw raak was, zijn de panelen van drie huizen maandag uit voorzorg verwijderd. Bouwer BAM Wo...