Ook derde slachtoffer New York is Nederlands

Het gaat volgens de New York Post om de 38-jarige Saskia Shields, de echtgenote van schutter James Shields. Hij zou ook actrice Linda Olthof – zijn ex-vrouw – en hun 6-jarige zoon hebben doodgeschoten. Daarna pleegde hij zelfmoord.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het om een 38-jarige vrouw gaat, maar kan de precieze identiteit van het slachtoffer niet bevestigen. Ook gaat het ministerie niet in op de toedracht die Amerikaanse media beschrijven.

Op een GoFundMe-pagina waarop Shields geld probeerde inzamelen voor rechtszaken tegen zijn ex-vrouw, omschreef hij zijn nieuwe vrouw nog als een ’enorm liefhebbende vrouw die me erg steunt’.

Actrice Olthof

Aanvankelijk was het Amerikaanse avontuur van actrice Olthof, wiens naam eerder bekend werd, een droom. Dat vertelde ze in 2008 tegen De Stentor. Ze had haar oog laten vallen op Actors Studio en kon daar na een studie inderdaad terecht. „Het gebeurde precies zoals ik had bedacht.”

Na de scheiding raakten Olthof en Shields in onmin. Ze kregen ruzie over de voogdij over hun zoontje. Volgens de zwager van Olthof werden daarover meerdere rechtszaken gevoerd.

Jekyll-en-Hyde

Buren kenden Shields als een ’ok jongen’ die soms late feestjes had en de buurt wakker hield, verder vriendelijk was, maar de afgelopen tijd een soort ’Jekyll-en-Hyde’ was geworden: soms aardig, en dan weer heel anders, zo beschrijft een buurman tegenover de New York Post.

De dood van Olthof en haar zoontje komt hard aan in Deventer. Haar familie liet aan deze krant weten in diepe rouw te zijn gedompeld. „Dit is een hel.”