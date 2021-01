Onderbuikgevoel agent redt ontvoerde man: ’Zijn laatste uur had geslagen’

Als de agenten besluiten de aandacht van de bestuurder te trekken, maar die hen meerdere keren negeert, geven ze een stopteken. „Deze bestuurder gunt ons geen blik waardig. Mijn onderbuikgevoel zegt me dat er iets niet klopt en we besluiten om de auto te controleren”, zo schrijft hij op een blog.

De bestuurder blijkt geen Nederlands en Engels te spreken, maar alleen Spaans. Op de achterbank blijken nog drie mannen te zitten, waarvan een laat weten dat hij de Nederlandse taal wel machtig is. „De man stapt schichtig uit en kijkt angstig om zich heen. Hij heeft bloed aan zijn oor, aan zijn handen en aan zijn kleding. Ik ben bezorgd en vraag de man of het wel goed met hem gaat. Hij loopt een beetje van ons weg en zegt: ’Ik ga alles vertellen, maar niet nu, ga naar mijn huis, ga naar mijn huis!’”

Het onderbuikgevoel van de agent blijkt te kloppen. Als collega’s naar het huis van het slachtoffer gaan, blijkt hij in zijn woning te zijn overvallen en zwaar mishandeld te zijn door de mannen in de auto. Hij blijkt minimaal tien keer gestoken te zijn. „Daarna is de man meegenomen en in de auto gezet. Hij vertelt ons dat hij bang was dat zijn laatste uur had geslagen en ervan overtuigd was dat de mannen hem zouden ombrengen. Hij is ons ontzettend dankbaar dat we net op tijd zijn gekomen om hem uit de auto te halen. Anders had hij het er niet levend vanaf gebracht.”

De mannen in de auto zijn aangehouden en worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en gijzeling. „Zo zie je maar weer: het belangrijkste instrument blijft toch je onderbuikgevoel.”