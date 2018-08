Nederland krijgt knalgele overwegen: foeilelijk, maar wel veiliger

„Alle waarden schieten omhoog bij zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. De kleur geel maakt hen bewust van het gevaar van langsrazende treinen. Ze worden zichtbaar alerter”, luidt de conclusie van de TNO-onderzoekers.

Spoorbeheerder ProRail noemt het experiment geslaagd. „We gaan veel meer overwegen in Nederland geel maken om de risico’s van dodelijke aanrijdingen te verminderen. Daar is nu al protest tegen van mensen die het foeilelijk vinden, maar daar trekken wij ons niets van aan, omdat veiligheid boven alles gaat”, aldus woordvoerder Jaap Eikelboom.

Het doel is volgens hem om overstekers te laten inzien dat er met het spoor niet te spotten valt. „Er rijden steeds korter op elkaar snelle en stille treinen. De kans op een ongeluk neemt dan ook toe. We halen alles uit de kast om mensen ervoor te waarschuwen nooit onder sluitende spoorbomen door te lopen, fietsen of rijden. En ook niet door rood licht te gaan, stil te staan op de rails of er vlak langs te lopen.”

Bruggen en tunnels

Het liefst wil ProRail-baas Pier Eringa alle ruim 1900 overwegen zo gauw mogelijk opdoeken. „Met de invoering van veel meer spoorboekloze treinen, die elke tien of zelfs vijf minuten over hoogfrequente banen voorbij komen, is het onverantwoord en soms onmogelijk om gelijkvloerse kruisingen met drukke wegen in stand te houden. Daarom gaan we haast maken met bruggen en tunnels in overleg met gemeenten en provincies”, aldus Eringa. Er vallen jaarlijks gemiddeld meer dan tien doden op overwegen.

Ook de tientallen ongevallen die goed aflopen, leiden steevast tot lange vertragingen voor treinreizigers. Reden voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de verantwoordelijke staatssecretaris vorige week te berispen. Er is volgens dat OVV-rapport dringend meer regie uit Den Haag nodig. De raad beveelt alle betrokken partijen aan om samen de beveiliging op te schroeven en ervoor te zorgen dat daar genoeg geld voor is. ProRail geeft daar nu met voorrang gehoor aan.