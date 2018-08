Geest 3D-pistool uit de fles

1 augustus 2018 staat met grote letters op de site van het bedrijf Defense Distributed: „De tijd van het downloadbare vuurwapen begint.” Het is het bedrijf van de 25-jarige Cody Miller. Hij zette al in 2013 ontwerpen online van een 3D-printbaar wapen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken floot hem echter al snel terug. Zijn blauwdrukken zouden ook gebruikt kunnen worden in landen waar de VS geen wapens aan exporteert, en dat zou illegaal zijn. In 2015 spande Miller een zaak aan. Met hulp van een wapenlobbyclub ’the Second Amendment Foundation’, won Miller die. Hij beargumenteerde met succes dat wapens onderdeel zijn van de vrijheid van meningsuiting.

Volgens Miller een „Symbolische, politieke daad.” Nu is hij er helemaal klaar voor om zijn wapens weer aan te bieden. Sterker nog, de Second Amendment Foundation laat weten dat verschillende modellen al sinds vrijdag weer online staan.

Alleen al in de staat Pennsylvania zouden al zo’n 1000 mensen het ontwerp voor een Ar-15 gedownload hebben, een semiautomatisch geweer dat eigenlijk voor militair gebruik bedoeld is, maar populair is onder particulieren.

De juridische strijd is echter nog niet voorbij.

Acht staten protesteerden tegen de beslissing om de ontwerpen vrij te geven. De staten hebben verschillende zorgen over veiligheid. Een zelfgeprint pistool wordt buiten de bestaande systemen om geproduceerd.

Het wapen heeft geen serienummer, niemand weet dat je het hebt, en je hoeft er geen ingewikkelde controle voor te doorlopen.

Rechtszaak

„Het is schandelijk. En als ik nu in een bar zou staan dan zou ik veel sterkere woorden gebruiken, geloof me”, zegt Bob Ferguson. Hij is openbaar aanklager van de staat Washington, een van de staten die meedoen aan de rechtszaak.

Ook zijn er zorgen over het materiaal waar de 3D-wapens van gemaakt worden. Het printen gebeurt met een soort plastic waar ook legoblokjes van gemaakt worden. Een bijna geheel plastic wapen zou makkelijk door metaaldetectiepoortjes kunnen. Ideaal voor criminelen of terroristen.

Voorstanders van de 3D-wapens zijn het daar niet helemaal mee eens. Zij geven aan dat er altijd een paar metalen onderdelen nodig zijn in een pistool, en dat ook een 3D-pistool dus gevonden zal worden op het vliegveld of bij een andere veiligheidscheck. Daarnaast zou het plastic hoogstens een paar schoten aankunnen voordat het zou scheuren.

Dat zou 3D-wapens niet duurzaam, en daardoor ook minder praktisch maken.

Critici wijzen bij beide punten op de snelle ontwikkelingen op dit vlak. Het is een kwestie van tijd dat er wapens geprint kunnen worden die wel helemaal van plastic zijn, en bovendien sterker zijn dan de huidige modellen.

Ook de Amerikaanse president Trump maakt zich zorgen.

In een tweet laat hij weten: „Ik ben aan het kijken naar 3-D plastic wapens die worden verkocht aan het publiek.”

Hij zegt ook in gesprek te zijn met Amerika’s grootste wapenlobbyclub, de machtige NRA. Wat daar precies uit is gekomen is onduidelijk, maar Trump is het in ieder geval voorzichtig oneens met het vrijgeven van de ontwerpen. „Het lijkt niet echt logisch.”

Wie uiteindelijk de rechtszaken over de 3D-wapens ook wint, de geest lijkt al uit de fles.

Toekomst

„Dit is waar we naartoe gaan in de toekomst, wat betreft het recht op wapens. In de toekomst worden alle pistolen gemaakt door 3D-printers, alle auto’s zullen gemaakt worden door 3D-printers”, zegt Alan Gottlieb van the Second Amandment Foundation.

De blauwdrukken die Miller in 2013 online zette, zijn gedownload en verspreid tot in de krochten van het internet.

Hetzelfde geldt voor de ontwerpen die sinds vrijdag weer online staan. De ontwerpen zijn met een verbod moeilijker te vinden, maar zeker niet weg.