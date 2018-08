Wildkamperen op parkeerplaats langs de Nederlandse kust populair

Jörgen Müller met zijn dochterjes Lorena (op schoot) en Johanna vindt het te duur om in een hotel te bivakkeren. Toen de camping geen plek bleek te hebben, koos hij voor een plekje op de boulevard. Ⓒ De Telegraaf

Zandvoort - Het mag niet, maar het gebeurt toch: kamperen op de parkeerplaats. Gewoon in de personenauto. Vooral de boulevard van Zandvoort is populair. Het is een hotspot voor parkeerplaatsslapers.