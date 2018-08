’Rouwadvertentie zoals Hans was’

Het leven lachte de oud-marinier, die de laatste jaren na veel omzwervingen weer terug was in Egmond aan Zee, allesbehalve toe: „Er is van alles gebeurd in zijn leven”, vertelt Vrijhoek, die een flink aantal jaar goed bevriend was met Funcke. „Als marinier reisde hij de hele wereld over. Daarna kreeg hij een goede baan, als beveiliger bij De Nederlandsche Bank. Hij zag er altijd tiptop uit en kwam altijd stipt op tijd. Hij werkte veel, maar had altijd tijd voor ons. Zijn vrienden.”

Feestjes

Toch begon het Vrijhoek na een tijdje op te vallen dat de kerst- en verjaardagsfeestjes nooit bij Funcke, die in zijn vrije tijd politiehonden trainde, thuis plaatsvonden. „Hij was sowieso al ontzettend achterdochtig van aard”, vertelt Vrijhoek. „Maar op gegeven moment begint dat natuurlijk toch wel op te vallen.” Na een tijdje werd de vraag rechttoe rechtaan gesteld: waarom ze nooit bij Funcke thuis zijn. „Hij zei ’dat kan niet’. Maar waarom dan niet? Toen we toch bij hem thuis kwamen, bleek zijn huis één grote bende: het was vies en onbegaanbaar. Hij kon niet meer in de keuken komen door alle rommel die hij had verzameld en hij sliep op de bank omdat hij niet meer boven kon komen.”

Maar vrienden zijn er in voor- en tegenspoed, dus schoten Melanie en haar toenmalige echtgenoot te hulp. Ze maakten het huis schoon en zorgden voor nieuwe meubels. „Gewoon, omdat vrienden dat voor elkaar doen”, vindt Melanie. Maar nadat Funcke kortgeleden diabetes kreeg, en hij allebei zijn benen moest laten amputeren, werd het kleine groepje dat hij om zich heen had verzameld, alleen maar kleiner. „En daar komt de tekst in de advertentie vandaan”, legt Melanie uit. „Hans was goudeerlijk. Hij wilde niet mensen huichelachtig aan zijn graf hebben terwijl ze hem bij leven niet hebben geholpen. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen.” Funcke heeft een broer, met wie hij al jaren geen contact meer had, en is kortstondig getrouwd geweest, maar ook dat liep op niets uit.

Gevangen

Melanie zucht. „Hans zat gevangen in zijn eigen lijf. Hij heeft het nooit kunnen accepteren dat hij zijn benen is kwijtgeraakt. Hij had van De Nederlandsche Bank een leuk pensioen gekregen, en heeft nog overwogen om het laatste gedeelte van zijn leven weer lekker te reizen. Dat heeft door de amputatie niet meer gekund.” De andere wens van Funcke, om zijn laatste dagen te slijten in zijn geboorteplaats Egmond aan Zee, is wel uitgekomen: hij verbleef in een verzorgingstehuis en was behoorlijk op zichzelf. „Het is heel tekenend dat hij als correspondentieadres een notariaat heeft opgegeven”, vertelt Vrijhoek. „Het zou niet in hem opkomen om daar iemand anders voor te vragen.” Volgens Vrijhoek is de rouwadvertentie ’precies wie Hans was’. „Hij regelde het zelf wel, en zorgde dat het op zijn manier ging. Ik vind het echt heel jammer dat hij er nu niet meer is, en ga hem onwijs missen.” Hans Funcke werd 66 jaar.