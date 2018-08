Alarm: iedereen kan eigen pistool 3D-printen

Via de website van een Amerikaans bedrijf kunnen al verschillende ontwerpen voor vuurwapens gedownload worden. Met de juiste printer is daarmee het verkrijgen van een vuurwapen zo simpel als een druk op de knop. De wapens kunnen geprint worden met het plastic dat ook voor lego-blokjes wordt gebruikt.

Ciritici in de VS maken zich grote zorgen. Op deze manier kan iedereen een vuurwapen downloaden, zonder dat het wapen geregistreerd is of de eigenaar door een controle is gegaan. Bovendien is er angst dat nieuwere generaties wapens helemaal van plastic gemaakt kunnen worden. Zonder metalen onderdelen komen deze wapens zonder moeite door metaaldetectiepoortjes.