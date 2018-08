Blauwdrukken 3D-geprinte wapens niet online

Meerdere staten hadden een zaak aangespannen tegen het vrijgeven van de blauwdrukken waarmee mensen thuis een wapen kunnen printen. Doordat de wapens van plastic zijn worden ze niet opgemerkt door detectiepoortjes.

De rechter blokkeert met zijn besluit een overeenkomst die de Amerikaanse regering onlangs met een bedrijf uit Texas had gesloten. Het bedrijf kwam in 2013 met het eerste 3D-geprinte handvuurwapen en zette het ontwerp ervan online. Het bedrijf spande een rechtszaak aan toen het van de overheid de blauwdrukken offline moest halen. In juni kreeg het bedrijf na een regeling alsnog toestemming voor publicatie.

Defense Distributed, zoals het bedrijf heet, had op zijn website met grote letters de datum aangekondigd waarop de blauwdrukken weer online mochten. Maar sinds vrijdag had het al een aantal ontwerpen online gezet. De rechter gaf aan dat de publicatie van die bestanden nu illegaal is.

Defense Distributed beroept zich op het eerste en tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Die artikelen geven Amerikanen het recht op vrijheid van meningsuiting en op het bezitten en dragen van wapens.

Bij 3D-printen worden objecten driedimensionaal afgedrukt met een fijn poeder dat laag na laag wordt opgebouwd.