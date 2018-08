Vrijwilligers ruimen stranden op

De opruimactie begint op twee plekken; Cadzand in het zuiden en Schiermonnikoog in het noorden. Elke dag komen de twee groepen vrijwilligers een stuk dichter bij elkaar om na ruim twee weken samen in Zandvoort te finishen.

Volgens Stichting de Noordzee ligt per 100 meter strand gemiddeld 375 stuks afval. Vergeleken met dertien jaar geleden is dat niet meer, maar ook niet minder. Ongeveer 90 procent van het afval bestaat uit plastic, de grootste vervuiler van de wereldzeeën. Naar schatting stroomt er ongeveer 8 miljoen ton plastic in de oceanen.

Vorig jaar haalden de 2748 mensen die meededen aan de schoonmaakactie 14.929 kilo afval van het strand. Ze vonden onder meer wattenstaafjes, plastic flessen, blikjes, ballonnen, gloeilampen, cartridges, jerrycans, houten pallets en visnetten.

De eerste cleanup tour was in 2013. Toen haalden 563 vrijwilligers in 24 dagen in totaal 6590 kilo afval van het strand.