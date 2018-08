Omroeper GVB ’stil’ gezet: ’Hij leek wel bezopen!’

„Jeetje die nieuwe halteafroep in de tram klinkt echt als Sinterklaas ofzo. Heel geforceerd, rare klemtoon en onnatuurlijk. Loopt bovendien door elkaar met oude stem”, twittert reiziger Joost van der Straaten. „Ik dacht eerst dat de conducteur zat te dollen ofzo. Vorige was overigens ook steenkolen-Engels”, meldt een ander. Anderen moesten vooral lachen. „Die kerel lijkt wel doofstom of bezopen! Waar is het voor nodig?”

’Het gaat meestal goed’

Navraag bij het GVB leert dat er fouten zijn gemaakt bij het montageproces. „Een halte afroep wordt gemaakt door het ‘aan elkaar plakken’ van verschillende geluidsfragmentjes. Dat gaat meestal goed, maar soms klinkt de afroep daardoor wat onnatuurlijk”, aldus een woordvoerder van het GVB. „Normaal gesproken worden de compilaties van de halte-afroepen eerst beluisterd voordat ze in het systeem gezet worden. Afgelopen weekend is dat helaas niet gebeurd. Reizigers lieten ons weten dat de stem erg onnatuurlijk klonk. Dat is natuurlijk niet wat wij beogen en het wordt op dit moment ook hersteld.”

Ze vindt het ook vervelend voor de omroeper zelf, die afgelopen weken in het nieuws kwam vanwege de indiensttreding van de Noord/Zuidlijn en de gewijzigde boodschappen die hij daarvoor mocht inspreken.