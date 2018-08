Drama in New York: ’James claimde zoon’

De vrouw uit Deventer, haar zoontje en de 38-jarige Saskia werden gisterochtend Nederlandse tijd dood aangetroffen in een appartement in de wijk Queens. Volgens Amerikaanse media gaat het om een familiedrama, waarbij de vader zijn kind, ex-vrouw en ook zijn nieuwe Nederlandse vrouw vermoordde. Daarna zou hij zelfmoord hebben gepleegd.

Olthofs ex-man James Shields zou tot de daad zijn gekomen uit wanhoop na een vechtscheiding, zo meldt de New York Post. Naast zijn lichaam zou een semi-automatisch wapen zijn gevonden. De fysiotherapeut zou een afscheidsbriefje hebben achtergelaten waarop hij schreef: ’Ik had een perfect leven, en nu heb ik het helemaal verpest’.

James Schields senior loopt verslagen naar het appartement waar zijn zoon gisteren de Nederlandse Linda Oltohof (links), haar zoontje en haar nieuwe partner zou hebben gedood. Daarna zou hij zichzelf om het leven hebben gebracht. Ⓒ AP

„Het is een hel”, reageert Linda’s zwager Mike Dijkhuis. „We zijn ons compleet rotgeschrokken”, stamelt hij. Volgens hem was de vrouw enkele weken geleden samen met een goede vriend naar New York vertrokken om de vader de kans te geven zijn zoontje wat langer te zien.

Ze had daar aan de andere kant van de oceaan wel een vreemd voorgevoel gekregen, weet Dijkhuis. „Haar ex James had haar uitgenodigd voor een familiediner. Dat vond ze maar raar, want ze was niet zo close meer met hem. Ze hadden meerdere rechtszaken gevoerd over hun zoontje.”

Linda Olthof

Olthof woonde sinds 1998 langere tijd in New York. Ze werkte er als acteur en regisseur. Ze was echter al weer een tijdje terug in Nederland.

Financiële problemen

Volgens de New York Post was Shields in financiële problemen gekomen. Hij probeerde via een website geld binnen te halen voor de juridische strijd rond de voogdij van zijn zoon. Op de site is te lezen dat de scheiding zijn „huidige huwelijk met Saskia en zijn leven kapot maakt”.

Politie-agenten staan voor het pand in New York waar James Shields (inzet) zijn Nederlandse ex-vrouw en zoontje zou hebben vermoord. Ⓒ Foto AP

Op de pagina, met de titel ’kinderontvoering’ schrijft Shields dat zijn ex-vrouw en zoon in Nederland wonen. „We waren getrouwd. Omdat ze geen werk kon vinden als artiest, is ze terug naar Nederland gegaan toen ze zwanger was van mijn zoon. Daarvan ging ik kapot.”

Wanhopig door scheiding

De scheiding maakte Shields wanhopig, zo schrijft hij. Hij sleepte zich naar eigen zeggen van rechtszaal naar rechtszaal. „Ik had een perfect leven een paar jaar geleden, maar dit is uit de hand gelopen, en ik kan alle hulp gebruiken die je kunt geven.” Met de pagina wilde de man 30.000 dollar binnenhalen, maar de teller stond nog op nul.

Buren omschrijven Shields als een joviale man. „Hij was de vrolijkste persoon die ik ooit heb gezien”, zegt een bovenbuurman. „Hij had feestjes in de achtertuin.”

Een schoonmaker vond de lichamen in het appartement in Queens en belde meteen het alarmnummer. De politie was vervolgens snel aanwezig. Een woordvoerder van de New Yorkse politie kan niet bevestigen dat het inderdaad om een familiedrama gaat, vanwege het lopende onderzoek.

Vol ongeloof en walging volgen Linda’s en Jimmy’s buren in Deventer de laatste nieuwtjes uit Amerika via hun mobieltjes, op zoek naar meer details over hun gruwelijke lot. Het nieuws is in de wijk Colmschate als een bom ingeslagen.

Claim

Echt veel contact met haar hadden ze niet eens, al wisten ze wel van de scheiding met haar Amerikaanse ex-man. Ze wisten ook dat het contact met haar ex-man niet soepel liep en dat hij hun zoon als het ware voor zich ’claimde’. Een buurman: „In het voorjaar waren ze ook al naar Amerika geweest, meen ik. Het was lastig, want die James wilde z’n zoon vaker zien.” Volgens hem werd Jimmy door z’n vader James genoemd.