ZANU-PF grote winnaar in Zimbabwe

Een verkiezingsposter van Mnangagwa in hoofdstad Harare. Ⓒ Bloomberg

HARARE - ZANU-PF van zittend president Emmerson Mnangagwa is de grote winnaar van de verkiezingen in Zimbabwe. De partij behield de absolute meerderheid in het parlement. Dat bleek woensdag uit informatie van de kiescommissie. De volledige officiële uitslag van de parlements- en presidentsverkiezing die maandag werd gehouden, is er nog niet.