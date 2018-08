’Rutte, haal resten vermiste militairen Noord-Korea terug’

Het gaat om sergeant Van der Snepscheut, soldaat Moonen, soldaat Knaap, soldaat Deegmulder en soldaat Lamberti. Ze dienden bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties. De eerste drie militairen raakten vermist in respectievelijk 1951, 1952 en 1953. Deegmulder sneuvelde in 1951, zijn lichaam bleef achter op het slagveld. Lamberti werd krijgsgevangen gemaakt en overleed in gevangenschap.

De Koreaanse oorlog werd uitgevochten van 1950 tot 1953 tussen het communistische Noord-Korea en het prowesterse Zuid-Korea.