Blussen brand Drenthe gaat nog hele nacht door

NIEUW-DORDRECHT - Het blussen van de brand in een grote afvalberg in het Drentse dorp Nieuw-Dordrecht gaat nog de hele nacht door en waarschijnlijk donderdag ook nog. Een blushelikopter van Defensie die meehielp met blussen is teruggekeerd naar de thuisbasis in Gilze-Rijen. Donderdag wordt bekeken of weer een beroep wordt gedaan op Defensie om te helpen, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio.