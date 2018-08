Nog altijd geen zicht op regen van betekenis

Tot het weekend is het droog, zonnig en zeer warm. Bij maxima van 25 tot 34 graden verdampt veel vocht. Hierdoor loopt het neerslagtekort verder op. Daarmee is het droger dan het begin augustus in recordjaar 1976 was.

Tijdens het weekend wordt het geleidelijk wat minder heet en na het weekend is de temperatuurverwachting enigszins onzeker. Slechts zeer lokaal zal er een bui vallen, maar dat is bij lange na niet voldoende om iets wezenlijks aan het neerslagtekort te veranderen.

Als het neerslagtekort daadwerkelijk oploopt naar ruim 300 mm komt 2018 in de top-5 met grootste neerslagtekorten. De top-10 met maximale neerslagtekorten (bron KNMI):

1976: 363 mm

1959: 354 mm

1911: 328 mm

1921: 322 mm

1947: 299 mm

2018: 278 mm (op 1 augustus)

1929: 250 mm

1949: 238 mm

1989: 235 mm

2003: 230 mm

In het verleden bereikte het neerslagtekort in extreem droge zomers zijn hoogste waarde meestal pas in augustus. In 1976 liep het neerslagtekort in de tweede helft van augustus sterk op. Het verloop van de tweede helft van augustus bepaalt dan ook of 2018 het grootste neerslagtekort ooit zal noteren. Dit jaar begint augustus in ieder geval droger dan ooit gemeten.