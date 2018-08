DJ: ’Negers en homo’s de tent uit’

Na zijn kreet: „Ik ben DJ Michael. Geen negers in de tent. Als er nog homo’s zijn, die moeten er ook uit. Voor iedereen die zich beledigd voelt, deze is voor jullie”, deed een bezoeker begin 2018 aangifte. Het citaat staat in de dagvaarding die is uitgebracht tegen Michael.

Wie op de Facebookpagina van de 32-jarige artiest rondneust, komt overigens opmerkelijke foto’s tegen. In juni van dit jaar zoent Michael op beeld nogal opzichtig Gerard Joling. November staan de twee ook heel gebroederlijk op een afbeelding.