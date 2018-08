’Sjonny W. wilde een moord bekennen’

Dat bleek woensdag tijdens een tussentijdse zitting tegen W. bij de rechtbank in Amsterdam. W. werd een jaar geleden aangehouden op verdenking van de moord op Sabrina Oosterbeek (30). Deze Amsterdamse verdween in maart 2017 en wordt nog steeds vermist. Het Openbaar Ministerie verdenkt W. ook van de moord op de 30-jarige Roemeense Mirela Mos (2004) en van de moord op de 26-jarige Monique Roossien (2003).

De rechtbank bepaalde dat W. blijft vastzitten tot aan de volgende zitting op 5 oktober. Anders dan W.'s advocaat vindt de rechtbank de verdenking tegen W. hard genoeg voor een verlengd voorarrest.

Zelf was W. niet aanwezig bij de proforma-behandeling van zijn zaak. Hij zwijgt tot nu toe, maar zegt later wel een verklaring te willen afleggen.

Het Openbaar Ministerie heeft een deal gemaakt met een drugscrimineel die zegt van schilder Sjonny W. te hebben gehoord dat het lichaam van een dertigjarige verdwenen vrouw ’nooit zou worden gevonden’. De tipgever, die in Noorwegen werd gepakt vanwege betrokkenheid bij een drugszaak, meldde zich in eerste instantie bij De Telegraaf en is later in overleg ook met justitie gaan praten.

Hoewel deze getuige eerst terugkwam naar Nederland, moet hij later alsnog terug naar Noorwegen om een restant van zijn straf uit te zitten.

De getuige is volstrekt onbetrouwbaar, zei de advocaat van de verdachte, die niks gelooft van het verhaal van deze eerder veroordeelde oplichter. Dit vertelde hij bij een eerdere zogenoemde proformazitting.

Sabrina Oosterbeek: vermist sinds maart 2017

De verslaafde Sabrina Oosterbeek wordt sinds vorig jaar maart vermist. Justitie denkt dat zij één van de drie vrouwen is die over een periode van veertien jaar door de Amsterdamse huisschilder op gruwelijke wijze zijn vermoord. Naar haar (lichaam) wordt nog steeds gezocht, zo onderstreept het OM woensdag.

Monique Roossien en Mirela Mos: vermoord

Hij wordt ook vervolgd voor de moorden op de Groningse prostituee Monique Roossien en de Roemeense Mirela Mos, die kort na de eeuwwisseling in en rond Amsterdam werden vermoord.