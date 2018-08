Twee toeristentreinen op elkaar gebotst in Peru: 15 gewonden

Precieze aantallen van slachtoffers lopen overigens uiteen. Behalve vijftien slachtoffers, tellen andere nieuwssites ’enkele dozijnen’ gewonden, of ’zeker tien’ slachtoffers. Of er Nederlanders in één van de twee treinen zaten, is nog onduidelijk. Volgens lokale media kwamen de slachtoffers uit verschillende landen.

De crash vond plaats tussen de steden Ollantaytambo en Aguas Calientes, nabij de grote stad Cuzco in het zuidoosten van het Zuid-Amerikaanse land.

Reizigers, locals en hulpdiensten staan naast het spoor na de crash. Ⓒ AFP

Het lijkt erop dat de ene trein van achteren op de andere langzaam rijdende trein is geklapt. Volgens ooggetuigen botste een trein van PeruRail op die van het concurrerende spoorbedrijf IncaRail. In het voertuig van PeruRail zouden de meeste slachtoffers zijn gevallen, in die van IncaRail slechts één, aldus het bedrijf.

Ⓒ AFP

Omstanders melden dat er actievoerders het spoor blokkeerden, vlak voor de crash. „We stonden een uur stil, tot het protest voorbij was en we weer konden rijden, maar vijf minuten later voelden we een harde klap van achteren. Het was de trein van PeruRail die op ons inreed”, aldus passagier Valeria Lozana tegen persbureau Andina. De politie doet hier onderzoek naar.

Grote ravage aan één van de treinen. Ⓒ AFP