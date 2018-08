Toerist moest loten voor zijn eigen dood

Slechts twintig mensen mogen dagelijks The Wave op de grens van Utah en Arizona bezoeken. De kans dat je de verplichte loterij wint, is erg klein. De 49-jarige Belg Christophe Pochic was dan ook heel blij dat hij het wonder der natuur mocht aanschouwen. The Wave staat bekend om zijn unieke kleurenpallet.

Volgens de New York Post is de Belg tijdens de negen kilometer lange wandeltocht door de hitte bevangen geraakt en overleden.

Zijn 16-jarige zoon had eerder alarm geslagen. Vanuit de woestijn belde hij zijn moeder in een hotel vlakbij met het verhaal dat vader zich niet goed voelde. Onduidelijk is of vader en zoon bij elkaar waren.

In 2013 overleden drie mensen in hetzelfde gebied. Er staan geen routebordjes in het gebied. De ontvangst van je mobieltje is ook vaak maar zeer matig.