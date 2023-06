Chili ontdekt overblijfselen nieuwe dinosaurussoort

Het dier werd gevonden in Chileens Patagonië, waar de afgelopen jaren wel vaker grote paleontologische ontdekkingen zijn gedaan. Een van de onderzoekers omschreef het dier als een „slank uitziende dinosaurus die zowel op twee als vier poten vegetatie kon bereiken.”

Bekijk ook: Paleontologen ontdekken een van grootste dinosaurussoorten ooit

De dinosaurus leefde 72 miljoen jaar geleden in het uiterste zuiden van Chili. Het dier was tot vier meter lang, woog een ton en had een eendachtige snavel.

De Chileense wetenschappers hebben de dinosaurussoort Gonkoken nanoi gedoopt. Het woord ’gonkoken’ komt uit het Tehuelche, tot het einde van de negentiende eeuw de belangrijkste taal in het gebied, en betekent ’gelijkend op een wilde eend of zwaan’.

Gonkoken nanoi is de vijfde dinosaurussoort die in Chili is ontdekt.