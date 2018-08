Vrouw in Den Haag ontvoerd en misbruikt

De hoek van de Hertzogstraat en de Morgenzonlaan. Ⓒ Google Maps

DEN HAAG - Een 33-jarige vrouw is afgelopen weekend in Den Haag in een busje gedwongen en vervolgens het slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf. De daders zouden twee nog onbekende mannen zijn, meldt de politie woensdag.