Familie Ivana Smit voor zaak naar Maleisië

De zittingen beginnen volgende week woensdag en beslaan een periode van drie weken. Tijdens de zittingen wordt gezocht naar de oorzaak van Ivana’s overlijden en de manier waarop dat gebeurd is. Dat gebeurt op basis van het politieonderzoek en getuigenverhoren.

De Johnsons – het echtpaar met wie Ivana de laatste uren doorbracht voordat zij stierf – zijn volgens lokale bronnen ook opgeroepen voor een verhoor. Het is de grote vraag of zij daadwerkelijk komen opdagen. In principe zijn zij daartoe verplicht.

Het feitelijke onderzoek en de getuigenverhoren zijn geen strafrechtelijke vervolging. Afhankelijk van de uitkomst van deze zittingen kan de Maleisische openbare aanklager wel besluiten om alsnog over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging.

Mysterieuze dood

De familie kijkt met gemengde gevoelens naar de rechtszaak. De afgelopen zeven maanden na Ivana’s mysterieuze dood vielen hen namelijk zwaar. De politie deed haar dood al snel af als een fataal ongeval. Een vreemde gang van zaken, vinden familieleden.

Oom Fred Agenjo, die de familie vertegenwoordigt sinds Ivana’s dood in december: „Waarom werd er destijds geen grondig onderzoek gedaan? Daar zijn wij nog steeds verbolgen over. Tegelijkertijd kijken we erg uit naar de zittingen die volgende week beginnen. Dit is de eerste keer dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Daar zullen wij conclusies uit kunnen trekken.”

Familieadvocaat Sébas Diekstra: „Al mijn hoop is gevestigd op deze procedure. Het is een van de meest cruciale stappen in deze zaak. Het vonnis kan doorslaggevend zijn voor een vervolging.”

Naakt

Ivana Smit overleed begin december afgelopen jaar. Haar naakte lichaam werd aangetroffen op de zesde verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. Zij was met de Amerikaanse man Alex Johnson en zijn Kazachstaanse vrouw Luna mee naar huis gegaan na een avond feesten.

De avond verliep fataal. De jonge vrouw viel vanaf het balkon van de Johnsons veertien verdiepingen naar beneden. Haar levenloze lichaam werd de volgende dag gevonden op een balkon op de zesde verdieping.

Het echtpaar verklaarde bij de lokale politie niet te weten hoe het Nederlandse model stierf. Ze zouden zijn gaan slapen in de veronderstelling dat Ivana op de bank was gaan liggen en pas van haar dood gehoord hebben toen de politie hen de volgende middag wakker maakte.